Пловец из Мурманской области занял второе место на чемпионате России

Павел Самусенко на соревнованиях в Казани стал серебряным призером на дистанции 50 метров в плавании на спине. Судя по выступлению, пловец из Полярных Зорь, представляющий Мурманскую комплексную спортивную школу олимпийского резерва, находится в хорошей физической форме. Он занял второе место, уступив лишь победителю летней Универсиады-2019 в Неаполе, заслуженному мастеру спорта из Татарстана Григорию Тарасевичу.

Чемпионат России стал первым крупным соревнованием после перерыва из-за пандемии коронавируса.