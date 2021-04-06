Пловец из Полярных Зорь завоевал «бронзу» на чемпионате России в Казани

Павел Самусенко - гордость Заполярья! На чемпионате России наш спортсмен уступил лишь признанным лидерам – заслуженным мастерам спорта Клименту Колесникову из Москвы и Григорию Тарасевичу из Татарстана.

В соревнованиях участвуют более 580 российских пловцов, а также представители некоторых зарубежных стран. Чемпионат площадка для отбора самых сильных спортсменов, которые составят сборную России для выступления на предстоящих Олимпийских играх в Токио.