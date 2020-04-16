Плюс 41 человек – счёт ведёт коронавирус

Число больных с подтвержденным диагнозом «Коронавирус» в Мурманской области за последние сутки выросло на 41 человека. Больше половины из них в Кольском районе.

По сообщению оперативного штаба COVID-19, 22 человека – сотрудники стройплощадки в селе Белокаменка, остальные – жители муниципалитетов региона.

Общее число подтверждённых случаев заболевания CoViD-19 составляет 309 человек, из них 15 человек вылечены и выписаны из больницы.