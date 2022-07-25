Плюс ещё одна: «Точка роста» распахнёт двери учащимся 276 школы города Гаджиево в сентябре

276-я школа города подводников – единственное среднеобразовательное учреждение в Гаджиево, до этого года не вошедшее в программу по созданию новых пространств «Точка роста». И вот, наконец, к сентябрю школьники смогут войти в обновленные классы естественнонаучной направленности.

Три аудитории обновят и забрендируют в соответствии с методическими рекомендациями.

276-я школа города подводников – единственное среднеобразовательное учреждение в Гаджиево, до этого года не вошедшее в программу по созданию новых пространств «Точка роста». И вот, наконец, к сентябрю школьники смогут войти в обновленные классы естественнонаучной направленности.

Ирина Козинец, директор школы №276, г. Гаджиево: «Будут выполнены работы в трёх кабинетах: физика, химии, биология и лаборантская кабинета физики».

Цвета аудиторий выбраны с учётом методических рекомендаций: стены в кабинетах будут в тёплых оранжевых, жёлтых и небесно-голубых тонах. Уже закуплена и доставлена мебель и оснащение. Подготовлены и кадры для работы в «Точке роста»

Ирина Козинец, директор школы №276, г. Гаджиево: «Программы написаны и залицензированы, сейчас мы их будем загружать в базу и работать по этим программам».

На летний сезон в школе запланированы и другие косметические ремонты: частично перестелют кровлю над спортзалом, покрасят стены и полы в кабинетах, а также ограждение по периметру учреждения.

В следующем году, приоткрыло тайны руководство, школа будет участвовать в программе «Арктик-скул» для преображения библиотеки.