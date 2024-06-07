ПМЭФ-2024: глава региона представил новую экономическую стратегию Мурманской области

Подробно о первом дне работы на экономическом форуме глава региона рассказал на своих страницах в социальных сетях.

Для региона итогами стали три подписанных соглашения: с «НОВАТЭКом» - о дополнительном финансировании ремонта бывшего кинотеатра «Родина»; с «ФосАгро» - об инвестициях в область и «Росконгрессом» – о проведении в регионе Международного арктического форума.

Также губернатор обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан перспективы сотрудничества и принял участие в сессиях «Северный морской путь: расширяя арктические горизонты», «Регионы и города. Будущее сегодня».

Кроме того, в рамках «Арктического дня» глава региона представил новую экономическую стратегию Мурманской области. Андрей Чибис так же подписал соглашения о строительстве жилых микрорайонов с тремя федеральными застройщиками. Планируется строительство более 450 тысяч м² жилья в Мурманске. И, как отмечает глава региона, это не просто планы, а уже проработанные решения по конкретным территориям в Первомайском округе областного центра.