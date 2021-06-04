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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.06.21 19:30

ПМЭФ: два дня, которые задают вектор развития нашего региона на десятилетия

В Петербурге работает международный экономического форум, на полях которого представлена и Мурманская область. На стенде региона гостей встречает краб Юра, он уже очаровал многих делегатов. А губернатор Андрей Чибис успел всего за день подписать несколько важных для развития Заполярья соглашений, одно из них касается проекта «Новый Мурманск».

Станет драйвером для развития экономики, позволит создать новые рабочие места и раскрыть туристический потенциал Кольского Севера - всё это про  «Новый Мурманск», проект реновации промышленной территории бывшего судоремонтного завода Морского флота. Концепцию развития в день открытия Петербургского международного экономического форума презентовал губернатор Андрей Чибис.

На территории, в районе морского и железнодорожного  вокзалов,  планируют создать крытый тематический парк, который будет выполнять функцию пешеходного моста между центром города и «Новым Мурманском», самый масштабный в России музея Арктики и конгресс-центр для проведения федеральных и международных мероприятий.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Проект оценивается в 15,5 миллиарда рублей. Средства на эти цели есть».

И те, кто не верил в реализацию проекта, могут разочарованно охнуть. На полях форума правительство Мурманской области, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и ВЭБ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве при реализации «Нового Мурманка». А это о многом говорит. Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов  дал высокую оценку проекту.

Игорь Шувалов, председатель ГШосударственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»: «Такой хороший проект нам «Стрелка» сделала. Нет шансов не сделать».

Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Я верю искренне, что это не просто картинки… Есть частные инвесторы,  есть спрос».

И если к «Новому Мурманску» участникам форума ещё предстоит привыкнуть и присмотреться, то вот краб Юра из Териберки уже покорил сердца делегатов. Он, кажется, нисколько не смущается внимания и чувствует себя так же хорошо в аквариуме, как и дома – на дне Баренцева моря. К тому же здесь буквально по расписанию обеспечивают питанием.

К слову о завтраке, он на форуме тоже деловой, например, там, где был губернатор, обсуждали вопросы перезагрузки МГТУ и кадровой проблемы, которую далеко не всегда можно закрыть вахтовым методом работы.  Удержат людей на севере – вот главная задача. Как и газификация области, которая позволит уйти от мазутозависимости.

Голубое топливо считают более экологически чистым, что актуально, учитывая взятый на сохранение природы Арктики курс.

А ведь на одном из стендов глава региона подписал соглашение с «РОСНАНО» по реализации на территории области пилотных проектов по сокращению выбросов парниковых газов. Пока это сложно представить, но, по мнению экспертов, благодаря этому  регион может получит «зелёный» имидж и сможет привлечь новых инвесторов.

В рамках события Андрей Чибис успел поучаствовать и в тематической секции «Молодёжное предпринимательство». Модератором мероприятия выступила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Как появилась идея расширить программу «Дальневосточный гектар» на Арктику и в частности Кольское Заполярье доподлинно не известно, но во время форума, что любопытно, разыграли первый участок земли в Мурманской области, на котором можно организовать любой вид деятельности. А уже в августе гектар, подав электронную заявку, могут получить жители региона, а ещё через пол года и все граждане России. 

Комментарии

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