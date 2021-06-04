ПМЭФ: «Газпром нефть» и Мурманская область расширяют рамки сотрудничества

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге так же был подписан документ о партнерстве между правительством Мурманской области и компанией «Газпром нефть».

«Газпром нефть» собирается расширить поставки в наш регион масел под собственными брендами. Своё применения они найдут в обслуживание транспорта, техники различного назначения и промышленного оборудования. Отдельное направление сотрудничества — поставки судовых смазочных материалов.

Соглашение с Заполярьем также предусматривает расширение применения битумов «Газпром нефти» на объектах транспортной инфраструктуры, ЖКХ и строительства. Как подчеркнул председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, партнёрство с Мурманской областью способствует комплексному развитию региональной экономики, а также позволит обеспечить долговечность покрытия новых дорог.