День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.24 19:30
По 10 тысяч рублей ежемесячно будут доплачивать сотрудникам подразделений патрульно-постовой службы из регионального бюджета
Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
Доплату получат более 360 сотрудников патрульно-постовой службы, изоляторов временного содержания, конвойной службы, ГИБДД, а также младший начальствующий состав дежурных частей и кинологи. Предполагается, что выплата, назначенная с февраля, станет стимулом для сокращения дефицита специалистов.
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Молодец! Умничка!!!
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