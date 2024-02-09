По 11 февраля включительно в Мурманске проходит «Норвежская выставка» верхней одежды скандинавского бренда «Бьерн Ларсен»

Тысячи гостей региона смогли посетить выставку и примерить одежду бренда «Бьёрн Ларсен». Для компании важно доверие покупателей. Кроме цены и дизайна людей привлекает качество материалов, изготовленных с применением современных технологий. Модели предназначены как для повседневной носки, так и для важных встреч, особенно в условиях суровой Мурманской зимы.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: « Полгода назад Россия объявила Норвегию недружественной страной, в связи с этим очень многие магазины и компании покинули российский рынок, полностью закрылись. А компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток у магазинов и сейчас распродаёт его со скидками от 40 до 70%. На выставках-продажах представлены канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. И всё это сейчас в два, а то и в три раза ниже от цен, которые были раннее».

На этой неделе по 11 февраля включительно норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена на «Норвежской выставке в Мурманске по адресам: проспект Героев-североморцев, 45; проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», второй этаж, справа от отдела «Мои документы») и проспект Кирова, 54 (торговый центр «Метро», цокольный этаж).

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