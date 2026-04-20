По 24 апреля в Мурманске проходит профилактическая акция «Пристегнись сам, пристегни ребёнка»

В ходе неё сотрудники ГИБДД контролируют перевозку малышей в автомобилях.

Инспекторы ГАИ напоминают, что малышей до 7 лет можно перевозить только в детском удерживающем устройстве. Юных пассажиров в возрасте от 7 до 11 лет на заднем сиденье можно пристёгивать штатным ремнём безопасности.

Если же их сажают вперед, то это можно делать только в автокресле. За подобное нарушение предусмотрен штраф.

Владислав Чирков, заместитель командира отделения роты ДПС управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманску: «Хотелось бы напомнить, что в соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного движения и перевозки несовершеннолетних, детей в возрасте до 7 лет можно перевозить в салоне автомобиля, который оборудован ремнями безопасности и детской системой изофикс. Необходимо только с использованием детских удерживающих устройств».