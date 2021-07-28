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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.07.21 19:30

По данным Минстроя, Мурманская область стала одним из лучших регионов в стране по индексу качества городской среды

В правительстве Мурманской области состоялось очередное заседание. Министры отчитались перед губернатором о ходе работ по проектам «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды».

Дорожные ремонты в Мурманской области продолжаются. Упор сделан на проезжие части в муниципалитетах. Всего по проекту «Безопасные  качественные дороги» планируют отремонтировать порядка 39 объектов. Практически треть ремонтов идут с опережением графика. В этом году, по словам губернатора, среди подрядчиков появилась конкуренция. А значит, каждый пытается выполнить свою задачу как можно лучше. К 1 сентября все работы должны завершить.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Есть сложности, есть объекты, которые достаточно сложные, которые долго идут. Но мы по этим объектам работаем. По всем по ним есть понимание, как двигаться дальше. Поэтому на данный момент опасений нет, есть технические сложности, с которыми мы работаем».

Продолжаются работы и по проекту «Формирование комфортной городской среды». Во дворах устанавливают детские площадки, строят зоны отдыха в муниципалитетах. В Мурманске, например, в рамках проекта реализуют 31 мероприятие. Это, в том числе, нанесение муралов и реализация инициативы «Мой залив» - проектирование и создание видовых площадок в городе.

Мария Гаврилова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Могу сказать, что в этом году, учитывая тот объём финансирования, который нам выделен на благоустройство дворовых площадок, общественных пространств, установку детских игровых комплексов, позволило привлечь достаточное количество подрядчиков, которые сейчас занимаются на дворовых территориях, над созданием новых объектов. Я думаю, что все моменты, которые нам определены на сегодняшний день, будут выполнены, возможно с какими-то плюсами, минусами в плане сроков вступления, но всё это будет сделано качественно и достойно».

Качество работ, к слову, губернатор Мурманской области регулярно проверяет лично. Нарушения, которые проверка выявила на набережной в Мончегорске, подрядчик сейчас исправляет, отметил Андрей Чибис. Эта же компания строит и другую набережную - в Кандалакше. И там таких проблем уже нет.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я понимаю, что риски есть. Где-то рабочих не хватает. Но очевидно совершенно, что та работа, которая сегодня ведётся, те конкретные результаты, когда мы в июне месяце видим отремонтированные дороги, отремонтированные дворы, - это здорово. Это значит, что качество работы улучшилось. А главное, что мы радикально повышаем количество тех дорог, дворов и объектов благоустройства, которые делают в наших городах и посёлках».

Результаты работы ощущаются уже сейчас. По данным Минстроя, Мурманская область стала одним из лучших регионов в стране по индексу качества городской среды. 10 населённых пунктов признали комфортными для проживания.

 

 

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