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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.02.22 19:30

По динамике госпитализаций из-за COVID-19 в России пока «перегрева нет»

817 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+490), Североморск (+131) и Кандалакшском районе  (+38).

В некоторых случаях ПЦР-тест показывает отрицательный результат, даже если человек имеет симптомы заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом RTVI рассказал инфекционист Евгений Тимаков, сообщает агентство РИА «Новости». Врач посоветовал ограничить контакты с другими людьми при появлении симптомов заражения, даже если результат ПЦР-теста у человека отрицательный.

Тимаков отметил, что пациент, у которого есть признаки COVID-19, заразен для окружающих. Инфекционист предположил, что у зараженного мог быть неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала. Тимаков также пояснил, что «омикрон» может очень быстро уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек всё равно может выделять вирус и заражать окружающих.

«Усредненный инкубационный период — два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет», - отметил эксперт.

Ранее, 27 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что при штамме коронавируса «омикрон» болезнь протекает в более лёгкой форме, поэтому важно отслеживать динамику госпитализаций. По динамике госпитализаций из-за COVID-19 в России пока «перегрева нет», хотя он возможен, добавил Песков.

25 января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся крайне напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

 

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