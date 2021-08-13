По дорогам и «подвалам» - губернаторская инспекция в Ленинском округе Мурманска

Глава региона совершил рабочую поездку в Ленинский район столицы Заполярья. Во время рейда Андрей Чибис проверил состояние ремонтируемых дворов и дорог, посетив несколько точек на улице Лобова, Александрова, Халатина и Александра Невского.

В целом, качество строительных работ нареканий не вызвало. В общей сложности сейчас в городе реконструируют около 16 км дорог, на ремонты выделено около 300 млн рублей.

Отдельно губернатор прокомментировал кампанию по обновлению асфальта во дворах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ряд замечаний есть, но они поправимы. Что касается дворов, то, во-первых, мы делаем дворы в рамках программы «Комфортная городская среда» для 49 домов. Это то, что требует большой реконструкции, плюс мы приступили к поддерживающему ремонту дворов, которые не делаем глобально, но там, где есть ямы, исправляем. Деньги выделены, контракты заключены, эти работы начались».

Жители дома №73 на улице Александра Невского попросили главу региона установить во дворе дополнительный фонарь освещения. Губернатор отметил, что не видит никаких препятствий для этого. На примере этой ситуации Андрей Чибис призвал глав районов чаще контактировать с горожанами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень важно с людьми взаимодействовать, чтобы наши коллеги из муниципальных образований, которые являются заказчиками этих работ, чтобы почаще ходили, с людьми общались, приходили, слушали людей, их подсказки, относились к этому внимательно».

Горожане сообщили губернатору и о другой проблеме. В их доме открыли службу по уходу за пожилыми людьми. Некая организация организовала на цокольном этаже пансион, который около полугода назад превратился в хоспис. Мурманчане оказались возмущены тем, что старики, по сути, находятся в подвале, без соответствующей медицинской помощи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В ближайшие часы здесь пройдут все проверочные мероприятия. Наша главная цель – обеспечить безопасность людей. А это люди малой подвижности, люди неподвижные – то, что я своими глазами увидел, поэтому сейчас все проверки пройдут. Все поручения дал».

Сам факт наличия хосписа в «подвале» горожан несколько шокирует, они надеяться, что компетентные органы разберутся в этой проблеме в ближайшее время.