По дороге в Териберку туристы попали в снежный плен

Дорожники Териберки поделились в социальных сетях новым видео, из которого видно, как из снежного плена рабочие вызволяют автомобили туристов, решивших заглянуть на край света в ненастье.

На протяжении нескольких дней в регионе бушевали метели, это сильно осложняло передвижение автолюбителей. В городе чувствовались только порывы ветра, а вот на дроге к Териберке стихия бушевала в полную силу – заметно упала видимость, а проехать местами без поддержки дорожной техники было невозможно. Трассу наглухо блокировали переметы.

Как обычно в это время к поморскому селу едут туристы, которых стихия и застала врасплох. В этот раз специалистам пришлось вызволять из снежного плена несколько автомобилей.