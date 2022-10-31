По дороге в Териберку в снежный плен попал автомобилист

Несмотря на то, что на дворе календарная осень, метель перекрала подъезд к поморскому селу.

Со снежными заносами, впрочем, оперативно справилась техника. В группе «Дорожники Териберки» опубликовали видео работы шнекороторов и последующей инспекции магистрали.

Сколько миллиметров осадков выпало в районе каскада Серебрянских ГЭС метеорологи не сообщают, но из-за ухудшения видимости и сугробов на трассе вставали даже серьёзные внедорожники.

Сейчас проезд к селу открыт.