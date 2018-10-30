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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.10.18 19:30

По факту нарушения правил безопасности во время ремонта в доке 82 СРЗ возбуждено уголовное дело

В Мурманске произошло серьёзное ЧП. На территории судоремонтного завода в Росляково затонул плавучий док ПД-50. Это одно из самых крупных подобных сооружений в мире и единственное на Северо-Западе, в котором может проходить обслуживание флагман Северного Флота авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Авария на 82-м судоремонтном заводе в Росляково произошла в тот момент, когда «Адмирал Кузнецов» после ремонта выходил из дока. Что-то в огромной конструкции не сработало и она начала нештатно погружаться. При этом рухнуло два крана. Один из них - на палубу авианесущего крейсера.

Упавший кран пробил в палубе «Кузнецова» дыру размером 4 на 5 метров. Однако жизненно важные системы корабля повреждений не получили. А вот людям, которые в это время находились в доке, повезло меньше. Несколько человек при погружении конструкции упали в ледяную воду, двое получили серьёзные травмы. Ещё 70 человек эвакуировали прибывшие на место сотрудники экстренных служб.

Ситуацию в своём Инстаграме прокомментировала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она сообщила, что ещё один сотрудник судоремонтного завода пропал без вести.

По факту нарушения правил безопасности во время ремонта в доке Северо-Западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело.

Пока причины ЧП неизвестны. Но сотрудники судоремонтного завода сообщали в СМИ, что док начал тонуть из-за перебоев с электричеством. В Росляково они возникают периодически с прошлой пятницы. В результате очередного скачка напряжения отключились насосы и конструкция начала быстро погружаться. В то же время энергетики сообщили, что во время происшествия никаких скачков напряжения в районе судоремонтного предприятия не было. Плавучий док ПД-50 сейчас полностью находится под водой. Прогнозов по его возвращению в эксплуатацию пока нет. Между тем - это один из крупнейших доков в мире, и единственный на Северо-Западе, способный вместить флагман Северного флота.

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