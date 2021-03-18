По графику - строительства долгожданного моста в Полярном продолжается

Стартовал второй этап строительства моста между улицами Моисеева и Душенова в Полярном, - рабочие укладывают бетон под опоры. Процесс возведения конструкции выполняют с соблюдением норм и правил, поэтому во время особенно сильных морозов некоторые виды работ, такие как бетонирование, приходилось приостанавливать.

Андрей Сокальский, руководитель компании подрядчика: «Все работы проводятся под контролем строительного надзора и отдела капитального строительства. Всё идёт по плану, по графику».

По словам специалистов, в начале апреля будут окончательно готовы опоры, далее нужно выдержать время, чтобы бетон застыл и набрал прочность. С середины следующего месяца строители планируют приступить к монтажу железобетонных балок. Напомним, их высота 18 метров.

Андрей Сокальский, руководитель компании подрядчика: «Наверное, самый сложный этап у нас будет при доставке балок и их монтаж».

Но это ещё не все сложности, отмечают специалисты. Автомобили жителей города, припаркованные вдоль узкой улицы, ведущей к мосту, мешают проезду спецтехники. Строители просят убирать автотранспорт на время проведения работ.