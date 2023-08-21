По грибы, по ягоды – идём на рынок

Я не эксперт в сборе грибов и ягод и признаюсь честно в лес не хожу, поэтому решила узнать мнение мурманчан – о грибном сезоне из первых уст.

Их точки зрения разделились. Кто-то назвал урожайным 2018 год, а кто-то прошлый сезон сбора дикоросов.

- В прошлом году был урожай хороший. Очень много грибов было уже в июле. Всё было: и ягоды, и грибы.

Места сбора у всех свои. Основные - это Минькино, «Серебрянка» и дорога в сторону границы с Финляндией.

На прилавках больше ягод, чем грибов, хотя продавцы говорят, что в лесу и того, и другого мало.

- Почему только черникой торгуете?

- А потому что морошку продала, а за грибами пока не ходим, потому что чернику носим.

- Давайте один контейнер для нашей телекомпании прикупим. Черника хорошо для зрения, говорят?

- Да, полезная ягода.

А вот у грибников свои оценки на сезон. Например, в прошлом году первые подосиновики и подберезовики начали продавать 14 июля, а в этом году 14 августа - причина задержки - жара.

- Что собираете?

- В этом году, наверное, маховики. Не было ни одной сыроежки за эти последние две недели, видимо, из-за жары они не пошли. Красноголовики только стали появляться, но, чтобы обилие было, нет.

К грибам на рынке можно прикупить ведёрко молодого картофеля на ужин и пучок зелени.

Но, несмотря на все отзывы продавцов, всеми любимые дары природы северян на рынке уже есть.