Ключевым вопросом повестки оперативного совещания стали итоги реализации строительства и капитального ремонта объектов в 2025 году, а также планы на текущий год.

За шесть лет в регионе построены и капитально отремонтированы 266 объектов. По итогам 2025 года Мурманская область показала рекордные результаты в жилищном строительстве. План, который установлен для региона национальным проектом, выполнен на 181%.

Александра Карпова, министр строительства Мурманской области: «Частыми крупнейшими застройщиками страны в рамках соглашения, подписанного с правительством Мурманской области, в ближайшие десять лет на территории региона планируется построить более миллиона квадратных метров жилья. В первую очередь массовые застройки жилья планируются вести уже в 2027 году».