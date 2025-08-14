По итогам I полугодия 2025 года в Мурманской области наблюдается рост активности в сфере оборота земли

Это подтверждается данными Росреестра о постановке участков на кадастровый учёт, регистрации изменений характеристик и переходов прав.

Так, за первую половину текущего года на кадастровый учёт поставили 1823 земельных участка, по сравнению с 1355- ю годом ранее.

Почти на 20% выросло количество запросов по учёту изменений характеристик участков. Так же на 19% выросло число сделок с землей. В 2025 году купили, продали, подарили, унаследовали участки около 5 тысяч человек. Такие показатели свидетельствуют о том, что северяне стали чаще пользоваться землей в личных и бизнес-целях, а это в свою очередь развивает и повышает экономику и инвестиционную привлекательность Мурманской области.