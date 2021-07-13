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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.07.21 19:30

По итогам конкурса «Лучшие детские сады России 2021» три мурманских дошкольных учреждения были удостоены звания победителя

Конкурс-смотр «Лучшие детские сады России 2021» проводился с 15 января по 26 мая при поддержке Федерации развития образования. По итогам конкурса по всей России было отобрано 500 лучших детских садов, три из которых находятся в Заполярье –  это учреждения №№128, 157 и 131.

По словам Марии Воропаевой, одной из заведующих дошкольного учреждения, победу в конкурсе обеспечило внедрение воспитателями особых обучающих проектов. С использованием конструктора Grimm’s, квестов, а также методики «Образовательного театра».

Мария Воропаева, заведующая МБДОУ г. Мурманска №131: «Это работа большой-большой команды, это фантазия, которая позволила нам приобщить всё это дело непосредственно к нашему морскому региону».

Пример детского сада №131 весьма показателен – в нашей области достаточно хороших дошкольных учреждений, качественно выполняющих свои функции. Как отмечает руководитель, садик к тому же практически полностью подготовлен к новому учебному году.

Мария Воропаева, заведующая МБДОУ г. Мурманска №131: «В прошлом году нам поменяли окна, мы готовимся к приёмке, как и все – ремонтируем детский садик. В этом году нам повезло больше, чем другим – наш детский садик является дежурным, то есть в нашем детском саду присутствуют ещё два учреждения, ну, и в то же время мы продолжаем работать потихоньку».

Представители администрации города Мурманска вручили заведующим, отличившихся учреждений, памятные подарки. Коллективы мурманских педагогов уже не первый раз показывают высокие результаты на всероссийском уровне.

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