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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.08.23 19:30

По итогам «прямой линии»: пожаловались на работу магазина, проверили, замечания устранены

Во время «прямой линии» губернатора Мурманской области в комментариях жители населённого пункта 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья посетовали на то, что единственный в посёлке магазин работает с перебоями. Так ли это выясняли корреспонденты «Арктик-ТВ».

На территории населённого пункта 27 километр, который находится недалеко от Мончегорска, проживают около 3000 жителей, в основном это военнослужащие и члены их семей. В посёлке есть продуктовый магазин с отделом бытовой химии и небольшой продовольственный ларёк. 

Елена Бутенко, жительница посёлка: «На данном этапе хлеба достаточно, очень это радует, потому что мы до этого момента хлеб замораживали. В холодильнике полка для него своя, мы к этому привыкли. Сегодня я зашла и рада: у нас сегодня будет свежий хлеб, овощи фрукты - всё в изобилии, всё вкусное, вс испробовали. Так что пока претензий нет».

Магазин недавно сменил собственника, новый владелец смог снизить цены и открыл продажи свежих овощей и фруктов, но оказался не готов к периоду отпусков и болезней сотрудников. На две недели точка осталась без регулярных поставок свежих продуктов.

Андрей Рудаков, депутат Совета депутатов города Мончегорска: «Приезжаем сюда уже не первый раз. В рамках партийных проектов были, мониторили ценообразование. Тогда был другой владелец магазина, сейчас он сменился. Были некоторые перебои с персоналом. На данный момент, мы приехали, посмотрели, здесь чистота и порядок, приятно зайти в данный магазин».

Местные власти провели работу с предпринимателем, который заверил, что ситуация больше не повторится. Проконтролировать работу торговой точки приехала и исполняющая обязанности главы Мончегорска Ольга Островецкая.

Ольга Островецкая, и.о. главы города Мончегорска: «Сегодня магазин работает, проверили ассортимент, посмотрели сроки годности продуктов, а самое главное, что все товары первой необходимости присутствуют».

Гюнай Абдалалиева, продавец: «Каждый день завоз. У нас два поставщика - из Мурманска «Хлебопёк», из Оленегорска ИП Гусейнов. Каждый день есть свежий хлеб. Завозим в неделю два раза молочные продукты, пельмени, овощи, фрукты».

Планируют открыть в населённом пункте и сетевой магазин, но это небыстрый процесс. Дело в том, что земля в посёлке закреплена за Министерством обороны, впрочем, соответствующие документы уже направлены в военное ведомство. Как только поступит ответ, то работа в этом направлении продолжится. 

Комментарии

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