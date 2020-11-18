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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.20 19:30

По итогам Всероссийского форума работников социальной сферы Мурманская область стала и самым активным участником

«Вместе ради детей!». Под таки девизом на прошлой неделе прошёл XI Всероссийский форум для работников социальной сферы. От Мурманской области было заявлено 40 делегатов, включая участников из ЗАТО Александровск.

Подстраиваться под новые условия жизни сейчас приходится каждой организации и учреждению. В онлайн-формате в этом году дали старт и XI Всероссийскому форуму «Вместе ради детей!». Однако это нисколько не отразилось на качестве полученных от обмена опытом знаний. Наоборот, у каждого появилась возможность увидеть, чем заняты социальные работники в самых разных уголках России. А главное, взять на заметку понравившийся метод.

Виктория Неплюева, директор ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», г. Снежногорск: «Естественно, лучший опыт мы будем анализировать, что-то применим в мини-группах, что-то сможем на широкую ногу использовать на площадке. Все специалисты готовы, есть курсовая подготовка и накопленный опыт,  мы будем стараться применять это и дальше».

На этот раз площадкой форума стала Казань, а в числе делегатов от Мурманской области оказались и участники из большого ЗАТО - Полярнинский комплексный центр социального облуживания представил во время события свой большой проект.

Виктория Неплюева, директор ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», г. Снежногорск: «В этом году формат другой и Мурманской области предложили представить не более пяти программ. И в эти пять программ вошёл и наш проект «Планета Семья».  Наша программа включает пять проектов».

Специалистам комплексного Центра удалось провести четыре мероприятия. Два из них построены на мастер-классах в рамках грантового фотопроекта. Фототерапия в качестве арт-терапевтического метода уже давно завоевала признание специалистов. Ещё один онлайн-урок был направлен, скорее, на родителей: специалисты пробуют показать, как с помощью простых техник, можно занять ребёнка дома.

Развлекательно-игровым мероприятием на свежем воздухе соцработнкии совместно с волонтёрами подвели итоги и, таким образом, отпраздновали закрытие площадки. По итогам Всероссийского форума Мурманская область стала и самым активным участником.

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