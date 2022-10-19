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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.10.22 19:30

По красной дорожке – на девичник пришли мамы особенных детей

Стиль, красота, счастье – это всё про неё. Федеральный проект для мам с особенными детьми добрался и до Полярного. Девичник на красной ковровой дорожке – как короткая передышка для тех, чей мир вертится вокруг страшных диагнозов и постоянных реабилитаций..

Юля Огнева уже больше 20 лет работает в индустрии красоты. Создание макияжа и ярких образов на праздники и знаковые даты стало для профессионала не просто источником дохода, но и одним из главных смыслов жизни. Ещё одна отрада - доченька Доминика, малышка полностью перевернула мир Юлии. Однако ребёнок с особенным развитием лишь укрепил в девушке мысль о том, что женский пол далеко не слабый, но эмоциональная разгрузка ей порой просто необходима.

Юлия Огнева, визажист, г. Полярный: «Что есть другой мир? Мир, который «Для неё». Для мамы, как для женщины. Чтобы она почувствовала себя женщиной, что она красивая, чтобы она расслабилась: накрасилась, оделась, прошла по ковровой дорожке. Чтобы все софиты и фанфары были только для неё».

Так и родилась идея провести необычный девичник – для особенных мамочек. На него, в качестве гостей заглянули и юные корреспонденты проекта «Академия телевидения».

Мария Летунова, юный корреспондент проекта «Академия телевидения», г. Полярный: «Надо обладать смелостью, чтобы найти время для себя. Ведь обычный день для таких мам целиком посвящён особенным детям».

Любовь Ямщикова и вовсе мама многодетная, воспитывает пятерых детей! Двое из них имеют неутешительные диагнозы. Однако Люба уверена, что это лишь условности, записи в медицинской карте, в семье ребят не разделяют по таким принципам.

Любовь Ямщикова, участница проекта, мама особенного ребёнка, г. Полярный: «Я стараюсь верить в лучшее: каждый день приносит что-то хорошее, каждый день – ценен, из каждого дня нужно выносить урок, брать лучшее».

Егор Оскомов, юный корреспондент проекта «Академия телевидения», г. Снежногорск: «Главный посыл сегодняшнего девичника заключается в том, что не нужно закрываться в себе и в стенах своего дома, ведь мир вокруг – прекрасен».

Проект «Про неё» был запущен Общероссийским народным фронтом в 2020 году. Он объединил женщин, заботящихся о детях с ограниченными возможностями здоровья. Пилотными регионами по реализации инициативы стали Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Псков, Вологда, Мурманск и Иркутск. В рамках проекта существует два направления: «Ступени» - это помощь с поиском стажировок, получением новых компетенций и профессий и «Передышка» - организация досуга и отдыха.

Виктория Бруева, специалист по социальной работе комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Полярный: «Для нас актуальным оказался трек «Передышка», который позволил собраться, отдохнуть, в современных реалиях подумать о том, как классно быть вместе».

В качестве фей-крёстных - спонсоров женского дня были приглашены и другие мамы.

Максим Забияка, юный корреспондент проекта «Академия телевидения», г. Полярный: «Благотворителями выступили местные предприниматели, например, сладкие подарки для настроения предоставила кондитерская «Совушка».

София Гаджиусманова, методист Центра культуры «Север», г. Полярный: «На нашу просьбу о сотрудничестве откликнулось очень много мам разных сфер: это фотографы, стилисты, кондитеры, визажисты… Благодарим за это их и надеемся, что в следующем году участие примут ещё больше мам и больше улыбок мы увидим».

Каждая участница сегодня уверено пройдёт по красной дорожке, окунётся в мир «Голливуда» и станет обладательницей премии «Золотая мама». Совсем скоро за статуэткой выйдет и Анна, но прежде ей необходимо собрать целостный образ.

Анна Анохина, участница проекта, мама особенного ребёнка, г. Полярный: «Я над причёской не задумывалась, доверилась профессионалу. Хочу выйти на красную дорожку королевой».

Итогами примерок, создания мейк-апа и бьюти-подготовок стали красивые фотографии: ещё один подарок, разглядывая который девушки будут напоминать себе, насколько они на самом деле уверенные, стильные и яркие.

Роман Лоскутов, юный корреспондент проекта «Академия телевидения», г. Снежногорск: «Вот и подошёл к концу настоящий женский день – праздник вне календаря. Надеемся, что такими приятностями девушки будут радовать себя чаще.

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