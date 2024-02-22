По мнению мурманчан, честность, отзывчивость и любовь к своей Родине – качества, которыми должен обладать будущий Президент России

В преддверии выборов жители областного центра поделились с журналистами телекомпании «Арктик-ТВ», что они ждут от главы государства. - Во-первых, должен быть грамотный, конечно. Чтобы в политике разбирался от и до. Людей, конечно, чтобы защищал.

- Самыми лучшими. Например, профессионализм во всех вопросах.

- В первую очередь - патриот страны. Добрый, думающий о народе. Сильный духом.

- Я считаю, что он должен видеть, что происходит у него в стране. Бороться с коррупцией, в первую очередь. Это контрольный орган. Главный контрольный орган – это президент.

- У него должно быть много качеств. Во-первых, выдержка, спокойствие. Забота о своём народе.

- Честный, справедливый, доброжелательный. Чтобы любил нас – русских.

- Честный, отзывчивый, должен прислушиваться к мнению народа - самое главное.

- Доброта, ум. Сочувствие. Инициативность. Принятие взвешенных решений, которые пойдут на благо жителей нашей страны. Чтобы был не импульсивный.

- Чтобы он был добрым. Понимающий - это обязательно. Щедрый.

- Честность, открытость.