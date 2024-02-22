По мнению мурманчан, честность, отзывчивость и любовь к своей Родине – качества, которыми должен обладать будущий Президент России
- Самыми лучшими. Например, профессионализм во всех вопросах.
- В первую очередь - патриот страны. Добрый, думающий о народе. Сильный духом.
- Я считаю, что он должен видеть, что происходит у него в стране. Бороться с коррупцией, в первую очередь. Это контрольный орган. Главный контрольный орган – это президент.
- У него должно быть много качеств. Во-первых, выдержка, спокойствие. Забота о своём народе.
- Честный, справедливый, доброжелательный. Чтобы любил нас – русских.
- Честный, отзывчивый, должен прислушиваться к мнению народа - самое главное.
- Доброта, ум. Сочувствие. Инициативность. Принятие взвешенных решений, которые пойдут на благо жителей нашей страны. Чтобы был не импульсивный.
- Чтобы он был добрым. Понимающий - это обязательно. Щедрый.
- Честность, открытость.