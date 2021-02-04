По Мурманской области волонтёры обеспечили 13 тысяч семей продовольственными наборами

Пакеты с самыми необходимыми продуктами раздают волонтёры малообеспеченным семьям Мурманской области. Получить благотворительную помощь можно в молодёжном центре «Поиск».

В пакете самые необходимые продукты – макароны, крупы, мука, консервы, чай и сладости. Всё это получат малообеспеченные жители Мурманской области. Такая поддержка им очень важна, особенно после прошедших праздников, на которые часто приходится сильно потратиться.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Состав набора, который позволяет продуктами длительного хранения обеспечить небольшую семью, например, на две недели. Это и консервы, и сахар, и крупа, и конфеты. Это действительно то, что практически в любом меню так или иначе присутствует».

Раздавать продуктовые наборы помогают волонтёры. Они и пакеты укомплектовывали, и по пунктам выдачи их распространяли. Одним из таких мест, куда могут обратиться северяне за набором, стал молодёжный центр «Поиск». Большую часть пакетов с продуктами там уже раздали.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «По всей Мурманской области были обеспечены 13 тысяч семей продовольственными пакетами хорошего и долгого содержания продуктами питания, которые смогли получить малообеспеченные семьи, получающие адресную государственную помощь и стоящие на учёте социальных служб». Тем не менее, семьи, которые по каким-то причинам не успели получить продуктовый набор, всё ещё могут это сделать, придя в молодёжный центр «Поиск» по адресу: г.Мурманск, улица Миронова, 8.