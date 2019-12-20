По Мурманску снова прокатилась волна телефонных звонков с угрозами взрыва

Это уже третье сообщение за последний месяц. На такую информацию экстренные службы вынуждены реагировать, в том числе оперативно эвакуировать людей из зданий.

Сегодня неизвестные сообщили о том, что взрывные устройства заложены в зданиях Арбитражного суда, правительства Мурманской области и Многопрофильного центра имени Пирогова.

Напомним, прошлый инцидент случился в понедельник, 16 декабря.