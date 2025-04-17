По подозрению в превышении должностных полномочий в Мурманске задержан бывший главный врач одной из поликлиник

По данным следствия, в 2024 году подозреваемый, являясь главным врачом одной из городских поликлиник областного центра, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам внести в медицинскую информационную систему заведомо ложные сведения о прохождении гражданами профилактического медицинского осмотра и диспансеризации без фактического их проведения.