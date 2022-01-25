По подозрению в вымогательствах в Мурманской области задержаны участники преступной группы

Их лидером был криминальный авторитет. Рэкетом предполагаемые бандиты занимались с применением психологического давления и физического насилия.

В Оленегорске задержаны пять активных участников преступной группы, подозреваемых в вымогательствах. Мероприятия и следственные действия проводились одновременно по нескольким адресам. В ходе обыска изъяты карты, телефоны и компьютеры.

По оперативным данным, банду возглавлял неоднократно судимый за корыстно-насильственные преступления мужчина 1982 года рождения. В отношении лидера и активных участников группы возбуждены уголовные дела. Они объединены в одно производство.

Наталья Колбушкова, врио начальника ОИОС УМВД России по Мурманской области: «Фигурантов уголовного дела может ожидать до 7 лет лишения свободы. Все участники ОПГ по решению суда заключены под стражу».