По поручению губернатора Андрея Чибиса ограничен рост арендной платы за государственные земли для граждан и гаражных кооперативов

Так, арендная плата за государственные земли, предоставленные без проведения торгов до 1 января 2025 года, не может превышать размер платы за предыдущий год более чем на 10%.