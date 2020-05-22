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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.05.20 19:30

По поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманске проведён контрольный рейд

Глава администрации Мурманска Евгений Никора и вице-губернатор Юрий Сердечкин проверили состояние дворов и территорий областного центра. Проблемных мест много - от ям на дорогах и мусора под окнами, до сгоревших деревяшек.

По поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманске проведён контрольный рейд. Вице-губернатор Юрий Сердечкин совместно с главой администрации города Евгением Никорой проинспектировали содержание и уборку дворовых территорий. Поводом внепланового объезда стали жалобы, поступающие от жителей областного центра на информационный портал «Наш Север» и в социальных сетях.

В общем списке – десятки проблемных дворов и дорожных участков, требующих ремонта. Так, в районе дома №12 по улице Инженерной в Мурманске выявлены дефекты асфальтобетонного покрытия на тротуаре, обновленном в прошлом году. Для исправления ошибок и завершения запланированного объема работ подрядной организации установлен срок – до 1 июля.

Жители Ленинского района также жаловались на свободный доступ в заброшенный дом №63 по улице Калинина. Ветхую двухэтажку планируют снести в 2021 году, но первоочередная задача – установить ограждение по периметру дома. Аналогичная ситуация на улице Книповича – территория вокруг малоэтажного неиспользуемого здания утопает в строительном мусоре, нарушена целостность забора.

Как отметил замгубернатора Юрий Сердечкин, подобные строения портят облик города-героя, но в первую очередь – это вопрос безопасности северян. Собственнику здания выдано предписание для устранения выявленных замечаний.

Подобные внеплановые рейды будут продолжены во всех муниципальных образованиях Мурманской области. Напомним, на последнем оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поручил усилить контроль за содержанием дворовых территорий и общественных пространств.

«По поручению губернатора сегодня состоялся внеплановый рейд по городу Мурманску. Работа по уборке ведётся, но замечания есть. Город необходимо привести в надлежащее состояние после зимы, убрать весь мусор. Это ежедневная работа для городской власти, но важен всесторонний и жёсткий контроль, поэтому совместные рейды мы, безусловно, продолжим», – подводя итоги выездной проверки, прокомментировал вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин.

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