По поручению Народного фронта в России проводят анализ обеспечения молочным питанием льготных категорий граждан

Дело в том, что сейчас нет единого федерального стандарта осуществления этой меры поддержки. Поэтому во всех регионах её реализуют по-разному.

В Мурманской области молочных кухонь нет, но есть ежемесячные денежные выплаты, которые можно потратить, купив необходимое. Но такую поддержку получают не все молодые родители, а только те, у кого есть медицинские показания или же малоимущие семьи.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Следует сказать, что в регионах сама методика обеспечения льготной категории детскими питательными смесями разная. Сейчас по всей стране проходит изучение этого опыта, чтобы выработать единый федеральный стандарт. В нашем регионе, я считаю, есть хороший пример, его можно делегировать на федеральный уровень, так как у нас с 2021 года обеспечение идёт централизовано».

В Заполярье этой мерой поддержки только за прошлый год воспользовались порядка 3000 человек. Естественно, такая мера поддержки оказывается адресно.

Ирина Горельцева, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Беременные женщины, кормящие мамы и дети от 6 месяцев до 3 лет получают эту выплату в размере 1 тысячи рублей. Дети от 0 до 6 месяцев – 2 тысячи рублей. Со следующего года эти выплаты будут индексироваться и при наличии такой нормы в областном бюджете».

Отклик у родителей о работе данной меры поддержки положительный. Ведь женщинам не приходится, как раньше, отстаивать очереди в поликлиниках за получением питания или же сталкиваться с тем, что выданные смеси не подходят ребёнку. Сейчас каждая мамочка покупает те товары, которые нужны именно её семье.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Бывают, конечно, дети с редкими заболеваниями. В таких случаях - это отдельная статья расходов. И она возлагается на Министерство здравоохранения. Мы таких деток специальными смесями обеспечиваем и дополнительных затрат от родителей не требуется. А сказать, что каких-то смесей нет или не подходят, таких обращений нет. Достаточно большой ассортимент смесей у нас в магазинах, поэтому проблем существенных нет».

В целом, опыт работы данной меры поддержки в нашем регионе можно считать успешным и советовать к реализации в других регионах страны, подытожили участники встречи в региональном отделении Народного фронта.