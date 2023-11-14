По поручению Президента РФ Владимира Путина в Мурманской области реализуется государственный проект льготного жилищного кредитования – «Арктическая ипотека»

Воспользоваться льготным ипотечным кредитом под 2% годовых можно для приобретения жилья на первичном рынке, в том числе для участия в долевом строительстве, и на покупку квартиры на вторичном рынке в моногородах и сельских поселениях региона.

К сельским относятся порядка 100 населенных пунктов в разных уголках области. Моногородами считаются территории Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Ковдора, Заполярного, Никеля и Ревды. Важно, что стоимость квадратного метра недвижимости не должна превышать среднерыночный показатель в регионе, установленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на дату заключения кредитного договора. Также реализовать льготный кредит можно на покупку или строительство дома, в том числе с привлечением сертификата региональной программы «Свой дом в Арктике», кроме того, можно использовать средства материнского капитала. То есть при оформлении ипотеки есть возможность использовать финансовые инструменты других программ. Размер кредита составляет от 500 тысяч рублей до 6 миллионов, а его срок – от 3 до 20 лет. При этом минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 20% от стоимости жилья. Условия программы аналогичны программе Дальневосточной ипотеки. Получателями могут стать молодые семьи до 36 лет, одинокие родители в возрасте до 36 лет, участники программы «Гектар Арктики», врачи и учителя, имеющие стаж работы в Арктической зоне не менее 5 лет, а также специалисты, привлеченные в регион для трудовой деятельности, и вынужденные переселенцы.

Напомним, 20 июля 2023 года на совещании по развитию ЗАТО и арктических городов в Мурманске Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Андрея Чибиса о распространении Дальневосточной ипотеки на Арктическую зону. Ранее Андрей Чибис выступил с ней на профильной рабочей группе. Внедрение этого вида поддержки было закреплено главой государства в виде поручения.