По поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина организована проверка обстоятельств гибели несовершеннолетнего при сплаве по реке Нива

Установлено, что 21 июля 2022 года 12-летний мальчик при осуществлении самостоятельного сплава на каяке по реке Ниве в Кандалакшском районе около ГЭС №1 каскада Нивских ГЭС при сходе на берег оказался в воде и утонул.

Установлено, что 21 июля 2022 года 12-летний мальчик при осуществлении самостоятельного сплава на каяке по реке Ниве в Кандалакшском районе около ГЭС №1 каскада Нивских ГЭС при сходе на берег оказался в воде и утонул.

В ходе проверки будут выяснены обстоятельства произошедшего. В настоящее время следственным органом проводится проверка.