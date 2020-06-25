По предложению главного санитарного врача Мурманской области в правила самоизоляции для экипажей судов внесены изменения

Сменные члены экипажей, прибывшие с территорий иностранных государств или из других регионов России, обязаны проходить самоизоляцию в течение двух недель. Исключение составляют переболевшие коронавирусом.

На самоизоляцию могут не отправляться экипажи судов, возвращающиеся в порты Мурманск и Кандалакша, при соблюдении ряда условий, однако морякам в этом случае придётся сдать тест на Covid-19.