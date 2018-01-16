По просьбам мурманчан построена лестница

Обычно зимой все строительные работы стараются свернуть, составляя возведение новых объектов инфраструктуры на лето. Но это не значит, что строить нельзя. Городские власти закончили возведение лестницы между ярусами домов на Верхнеростинском шоссе. Теперь местным жителям не придётся лазать по склонам сопок или обходить половину микрорайона, чтобы добраться домой.

Молодые и отчаянные обычно умудрялись здесь подниматься и без лестницы, но человеку пожилому взять штурмом склон, чтобы сократить дорогу домой, было не по силам, да и вряд ли пришло бы это им в голову. Возможно, глядя на смельчаков, у обычных людей и возникла идея об установке лестницы между домами на улице Кильдинской и Верхнеростинским шоссе. Благодаря обращениям граждан сюда пришли строители, и объект наконец-то открыли.

- Те лестницы, которые были при застройке этого района построены по проекту, были выпилены и поддерживаются в рабочем состоянии, - заметил Андрей Сысоев, глава администрации город Мурманск. – Но жизнь идёт, натаптываются новые пути. Эта лестница нужна, она построена по обращениям граждан.

Создать на таком крутом склоне ступеньки из бетона было бы технически сложно. Да и, по словам городских властей, основательные конструкции не выдерживают жёсткой уборки и перепадов температур – крошатся. Преимущества деревянной лестницы в лёгкости её эксплуатации. За короткий срок можно починить сломанную ступеньку, а то и вовсе заменить пролёт. На новом объекте смущает только одно, строители как-то небрежно раскидали по территории остатки стройматериалов.

- Довольно много строительного мусора здесь. Объект ещё не закончен, но подрядчику выдано предписание, чтобы прибрать строительную площадку, убрать лишний материал, - пояснил Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. – В зимний период подрядчик будет содержать эту лестницу в нормативном состоянии: чистить от снега и подсыпать подходы к ней.

А вот оснащение лестницы нареканий не вызывает - перила установлены явно с большим запасом прочности и нужно постараться, чтобы сломать толстые трубы конструкций. Не менее солидно выглядят и пандусы. Позаботились инженеры и о тех, кто, шагая вверх, устанет. Для отдыха на площадках установлены скамейки. От нового инфраструктурного объекта пострадают только школьники, облюбовавшие это место в качестве естественной снежной горки.