Опровержение недостоверных сведений о В.П. ОрловеОгнеборцы тушили пожар в гаражном городке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»16.01.18 19:30

По просьбам мурманчан построена лестница

Обычно зимой все строительные работы стараются свернуть, составляя возведение новых объектов инфраструктуры на лето. Но это не значит, что строить нельзя. Городские власти закончили возведение лестницы между ярусами домов на Верхнеростинском шоссе. Теперь местным жителям не придётся лазать по склонам сопок или обходить половину микрорайона, чтобы добраться домой. 

Молодые и отчаянные обычно умудрялись здесь подниматься и без лестницы, но человеку пожилому взять штурмом склон, чтобы сократить дорогу домой, было не по силам, да и вряд ли пришло бы это им в голову. Возможно, глядя на смельчаков, у обычных людей и возникла идея об установке лестницы между домами на улице Кильдинской и Верхнеростинским шоссе. Благодаря обращениям граждан сюда пришли строители, и объект наконец-то открыли.

- Те лестницы, которые были при застройке этого района построены по проекту, были выпилены и поддерживаются в рабочем состоянии,  - заметил Андрей Сысоев, глава администрации город Мурманск. – Но жизнь идёт, натаптываются новые пути. Эта лестница нужна, она построена по обращениям граждан.

Создать на таком крутом склоне ступеньки из бетона было бы  технически сложно. Да и, по словам городских властей, основательные конструкции не выдерживают жёсткой уборки и перепадов температур – крошатся. Преимущества деревянной лестницы в лёгкости её эксплуатации. За короткий срок можно починить сломанную ступеньку, а то и вовсе заменить пролёт. На новом объекте смущает только одно, строители как-то небрежно раскидали по территории остатки стройматериалов.

- Довольно много строительного мусора здесь. Объект ещё не закончен, но подрядчику выдано предписание, чтобы прибрать строительную площадку, убрать лишний материал, - пояснил Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. – В зимний период подрядчик будет содержать эту лестницу в нормативном состоянии: чистить от снега и подсыпать подходы к ней.

А вот оснащение лестницы нареканий не вызывает - перила установлены явно с большим запасом прочности и нужно постараться, чтобы  сломать толстые трубы конструкций. Не менее солидно выглядят и пандусы. Позаботились инженеры и о тех, кто, шагая вверх, устанет. Для отдыха на площадках установлены скамейки. От нового инфраструктурного объекта пострадают только школьники, облюбовавшие это место в качестве естественной снежной горки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.18: 2 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок с Каиром. А вы соскучились по курортам Египта?Проголосовало: 127 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Екатерина Корчагина
14.01.18 15:14
Здравствуйте. Вы, конечно, молодцы, что выслушали отца, создали целую программу по этому вопросу. Но, дорогие мои, прежде чем делать такие программы, нужно разобраться в корне этой проблемы... А то чт
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Между бабушкой, дедушкой и отцом оказался ребёнок
Анна
13.01.18 21:52
Год. Рождения 06.09.1978г. В 2 часа ночи. *** Уважаемые посетители нашего сайта, без обратного электронного почтового адреса или номера телефона мы не сможем ответить на ваши просьбы. Редакция. *
Комментарий к новости:ЗНАКИ: Астролог Сергей Згазинский, «дежурный по звёздам», отвечает на вопросы северян
Katrin
11.01.18 16:56
А вот если бы был конец света, то явка зрителей была бы 100-процентная!
Комментарий к новости:Солнечный диск в Мурманске показался над горизонтом по расписанию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:25«Международные новости». Информационная программа04:40«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиПенсионный фонд России проиндексировал страховые пенсии в 2018 году-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 21 копейку, доллар – на 3 копейки-PRO ЭнергетикуДолг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 250 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 января-PRO Нефть и газПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях-PRO ЗаконыПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика