По просьбе ветерана в мурманском доме отремонтировали подъезд

Подъезд на улице Аскольдовцев областного центра отремонтировали по просьбе Натальи Дмитриевны Куваевой, ветерана Великой Отечественной войны. Такой подарок сделали северянке к 75-летию Великой Победы.

В Ленинском округе на улице Аскольдовцев, 31 живёт ветеран Великой Отечественной войны Наталья Дмитриевна Куваева. Сбылось небольшое желание мурманчанки: специалисты управляющей компании отремонтировали подъезд многоэтажки к 75-летию Великой Победы.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Когда я приезжал к ветерану вручать медаль, я спросил, чем помочь. Думал, что будет длинный список, а она попросила отремонтировать подъезд».

Теперь в подъезде оштукатурены потолки и покрашены стены, а из новых почтовых ящиков приятно доставать свежую корреспонденцию. Подруга и помощница Натальи Дмитриевны нарадоваться не может таким приятным изменениям.

Лариса Лебедь, мурманчанка: «Большое спасибо, очень хорошо стало в подъезде. Живём здесь 50 лет!».

По словам ветерана, в подъезде не было ремонта больше 30 лет, поэтому обновление стало подарком для всех жителей дома.