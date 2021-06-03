По пути в Териберку встретили медведицу с медвежатами, разгуливающих по дороге

Отправляясь в Териберку стоит помнить, что этот район области всё таки малообжитой и здесь можно встретить представителей фауны. В том числе довольно опасных для жизни человека.

В одном из сообществ Мурманска это видео опубликовал Владислав Бондаренко. По дороге к побережью Баренцева моря мужчина заметил рядом с дорогой группу медведей. Косолапые совсем не испугались автомобиля и с любопытством следили за его пассажирами.

По версии пользователей соцсетей, это медведица с медвежатами, которых в этом районе встречали и в прошлом году. Стоит отметить, что подходить к животным и тем более подкармливать строго запрещено. Хищники быстро привыкают к тому, что можно выпрашивать еду, в итоге совсем престают добывать пропитание естественными способами. Для медведей такое поведение ничем хорошим не заканчивается, обычно их отстреливают.