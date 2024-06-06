По результатам первого экзаменационного дня в Мурманской области есть пять стобалльников

Большинство участников получили по географии, химии и литературе оценки достаточные для поступления в вузы страны.

В этом году стало больше высокобалльных работ. Высший балл за ЕГЭ по литературе получили три мурманчанки: Алина Овсянникова из лицея №2, Варвара Филимонова из гимназии №2 и Софья Савкина из школы №49 Среди лучших и Мария Коноплева из полярнозоринской гимназии №1. Также 100 баллов за ЕГЭ по химии получила Екатерина Пищикова из мурманской гимназии №5.

Основной период единых госэкзаменов завершится 1 июля. А уже 4 и 5 июля у выпускников появится возможность пересдать один из предметов.