По снежному туннелю пробираемся в Териберку

В сообществе «Дорожники Териберки» разместили видео, на котором показано, как специалисты-дорожники пробивают магистраль к поморскому селу.

Недавние снегопады прибавили дорожникам хлопот: переметы местами в несколько метров наглухо блокировали трассу. Конечно ненадолго. Тем не менее разъехаться в некоторых метах встречным автомобилям всё еще невозможно.

Пожалуй водителям, решившим добраться до Териберки, стоит ориентироваться на информацию «Мурманскавтодора», на сайте учреждения публикуют расписания движения колон транспорта.