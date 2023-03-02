День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.03.23 19:30
По снежному туннелю пробираемся в Териберку
В сообществе «Дорожники Териберки» разместили видео, на котором показано, как специалисты-дорожники пробивают магистраль к поморскому селу.
Недавние снегопады прибавили дорожникам хлопот: переметы местами в несколько метров наглухо блокировали трассу. Конечно ненадолго. Тем не менее разъехаться в некоторых метах встречным автомобилям всё еще невозможно.
Пожалуй водителям, решившим добраться до Териберки, стоит ориентироваться на информацию «Мурманскавтодора», на сайте учреждения публикуют расписания движения колон транспорта.
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Последние комментарии
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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Вадим
23.02.23 11:27
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Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
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