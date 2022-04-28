По собственному желанию - депутаты горсовета Мурманска большинством голосов отпустили Виталия Кириллова

Вопрос о лишении Виталия Кириллова мандата подняли ещё прошлой осенью. Во время декларационной кампании депутат, считает прокуратура, не указал часть своих доходов, что является нарушением. Надзорный орган обратился в суд и дело выиграл. Сам Кириллов свою вину не признал и несколько раз пытался опротестовать решение суда первой инстанции. Тем не менее, к этому заседанию горсовета депутат написал заявление об отставке по собственному желанию.

С такой постановкой вопроса не согласилась прокуратура. По мнению надзорного органа, Кириллова должны были уволить по решению суда. Однако, по мнению народных избранников, пока апелляцию не рассмотрел Третий кассационный суд общей юрисдикции, решение суда первой инстанции в силу вступить не может. А значит, необходимо рассмотреть заявление Кириллова. В итоге, за то, чтобы лишить его мандата с формулировкой «по собственному желанию» проголосовали 17 человек. Против оказались четверо.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Комментировать отставку Виталия Борисовича очень тяжело, потому что, действительно, это потеря для Совета депутатов. Но мы работаем в правовом поле. А раз Виталий Борисович изъявил самостоятельное желание покинуть пост депутата Совета депутатов, то я это решение поддержал».

Таким образом, в городском Совете депутатов уже два вакантных места. Первое освободилось после того, как в областную Думу избрался бывший заместитель председателя горсовета Михаил Белошеев. Второе появилось после отставки Виталия Кириллова. Кто займёт депутатские кресла, решится во время довыборов, которые состоятся уже в этом году.