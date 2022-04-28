В Мурманске стартовала акция «Георгиевская ленточка»Региональный Минздрав информирует о работе поликлиник в период майских праздников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.04.22 19:30

По собственному желанию - депутаты горсовета Мурманска большинством голосов отпустили Виталия Кириллова

Вопрос о лишении Виталия Кириллова мандата подняли ещё прошлой осенью. Во время декларационной кампании депутат, считает прокуратура, не указал часть своих доходов, что является нарушением. Надзорный орган обратился в суд и дело выиграл. Сам Кириллов свою вину не признал и несколько раз пытался опротестовать решение суда первой инстанции. Тем не менее, к этому заседанию горсовета депутат написал заявление об отставке по собственному желанию.

С такой постановкой вопроса не согласилась прокуратура. По мнению надзорного органа, Кириллова должны были уволить по решению суда. Однако, по мнению народных избранников, пока апелляцию не рассмотрел Третий кассационный суд общей юрисдикции, решение суда первой инстанции в силу вступить не может. А значит, необходимо рассмотреть заявление Кириллова. В итоге, за то, чтобы лишить его мандата с формулировкой «по собственному желанию» проголосовали 17 человек. Против оказались четверо.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Комментировать отставку Виталия Борисовича очень тяжело, потому что, действительно, это потеря для Совета депутатов. Но мы работаем в правовом поле. А раз Виталий Борисович изъявил самостоятельное желание покинуть пост депутата Совета депутатов, то я это решение поддержал».

Таким образом, в городском Совете депутатов уже два вакантных места. Первое освободилось после того, как в областную Думу избрался бывший заместитель председателя горсовета Михаил Белошеев. Второе появилось после отставки Виталия Кириллова. Кто займёт депутатские кресла, решится во время довыборов, которые состоятся уже в этом году.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника скорой помощи: как и чем живёт эта служба в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
22.04.22 14:27
"В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк»..." так и хочется увидеть продолжение этой фразы: " ... после складирования и формирования состава по ЖД дороге с 35 завода
Комментарий к новости:Судно-контейнеровоз «Россита» ФГУП «Атомфлот» обеспечило доставку отработавшего ядерного топлива из губы Андреева
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире00:15«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Как мурманчанам за месяц заработать до полумиллиона рублей? Ответ знает hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 61 копейку, доллар теряет 58 копеек-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Процедуру освоения Дальневосточных и Арктических гектаров предлагают упростить
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Деньги, присужденные судом гражданам, будут индексировать на уровень инфляции
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика