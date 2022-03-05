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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.22 19:30

По состоянию на 4 марта уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 56%

476 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (242), Кандалакшском районе (58) и Мончегорске (39).

В настоящее время в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, волна «омикрона» спадает, но есть риск нового всплеска. Об этом «Известиям» рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Март и апрель остаются ключевыми месяцами по эпидемиологической ситуации, указал иммунолог. По его словам, конечно, необходимо было сохранить часть антиковидных ограничений, так как на уровень коллективного иммунитета сильно влияет вакцинация.

«У нас эта кампания, к сожалению, оказалась провальной. И для улучшения ситуации лучше всего использовать это время спада для ревакцинации», — подчеркнул врач.

В группах людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями, реально поднять уровень иммунитета до 90%. Это улучшит общую картину, заключил Крючков.

По состоянию на 4 марта уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 56%. Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что заболеваемость COVID-19 будет со временем увеличиваться и уменьшаться, но пандемия не завершится. Кроме того, Тимаков рассказал, что в России возможны новые волны заболеваемости, если в стране будет снижаться уровень коллективного иммунитета или мутировать вирус.

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