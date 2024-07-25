По специальности «Лечебное дело» в МАУ обучаются более 150 студентов, включая 45 иностранцев из Индии, Азербайджана, Египта и Узбекистана

Новый международный партнёр Мурманского арктического университета на индийском образовательном рынке будет оказывать поддержку учреждению в привлечении иностранных студентов на обучение по программе «Лечебное дело».

Данная программа уже несколько лет востребована не только российскими абитуриентами, но и иностранными гражданами.

На сегодняшний день в МАУ обучаются более 30 граждан Индии, и уже через три года мы будем поздравлять первых выпускников программы.

Весенний семестр стал насыщенным для студентов: третий курс проходил практику в медицинских учреждениях Мурманска, а второй курс отправился на практику в Индию.

Обучение по специальности «Лечебное дело» в Мурманском арктическом университете началось в 2019 году по инициативе правительства Мурманской области. В мае 2022 года был открыт бюджетный и целевой наборы, ориентированные на запрос медицинских организаций региона.

Лекции ведут преподаватели МАУ, Петрозаводского государственного университета и Северного государственного медицинского университета Архангельска.

Для прохождения практики подписаны соглашения с ведущими лечебными учреждениями Мурманска, занятия проводят квалифицированные врачи и профессоры.

В настоящее время на факультете обучаются более 150 студентов, включая 45 иностранцев из Индии, Азербайджана, Египта и Узбекистана.