По тонкому льду на снегоходе… И в воду!

Вблизи дачного посёлка Тика–Губа, в нескольких километрах от города Апатиты под лёд провалился снегоход. Два человека оказались в воде.

Сообщение о том, что водителям требуется помощь, поступило на пульт дежурного по «системе 112». На место происшествия незамедлительно выдвинулась группа спасателей.

Чтобы найти пострадавших, потребовались усилия 27 специалистов. Операция в этом случае закончилась удачно, попавших в воду людей спасли и передали врачам скорой помощи. Их состояние удовлетворительное.

Евгений Ганичев, государственный инспектор по маломерным судам инспекторского отделения города Мурманска центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Главное управление МЧС России по Мурманской области напоминает, что лёд на водоёмах Кольского полуострова не сформировался. Выход на него опасен даже для ребёнка. Берегите сою жизнь».