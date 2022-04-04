«По ту сторону границы» - воспоминания Василия Белоусова о зарубежных поездках

Недавно старейшему журналисту нашего региона Василию Белоусову исполнилось 85-лет. Сейчас почётный гражданин Мурманской области и заслуженный работник культуры России пишет документальные книги. И сборник воспоминаний под названием «По ту сторону границы» он презентовал в научной библиотеке.

Книга «По ту сторону границы» - это воспоминания Василия Белоусова о зарубежных поездках. Их он совершал по заданию ТАСС, в котором работал много лет, а также от Фонда мира. Автор рассказывает о командировках в Японию, Китай, Монголию, Скандинавию, на Балканы и даже Северную Корею - самую закрытую страну в мире.

Василий Белоусов, журналист, автор книги: «Уважение к нашей группе было хорошее. Даже в аэропорту встреча была с детьми. И во время всей поездки, а она длилась две недели, дали нам возможность побывать буквально во всех концах страны и пообщаться на предприятии с простыми людьми».

Василий Белоусов, почётный гражданин Мурманской области, кавалер орденов Дружбы и «Знак Почёта», а ещё заслуженный работник культуры России. Он начинал свой путь электриком на рыбокомбинате, где писал статьи о коллегах. В 1961 году его работы приняли в газету «Полярная правда». А спустя 16 лет Василий Сергеевич стал официальным представителем региона в ТАСС.

Дмитрий Коржов, мурманский писатель-краевед: «Он всегда на равных, близок. Не зря все мурманские журналисты называют его Дядя Вася, по-товарищески. Он такой и есть. И это не фамильярность, а высокое уважение к человеку. И при этом большая любовь, которую он заслуживает. И опять же - доброты невероятной человек».

Молодому поколению Василий Белоусов желает любить своё дело, быть верным ему и себе. А также учить историю своей страны, родного края, исследовать жизни и достижения великих людей.