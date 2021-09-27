144 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+50), Мончегорске (+37) и Оленегорске (+18).

Оперативный штаб по борьбе с пандемией напоминает, что по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции можно написать в WhatsApp-приёмную. Сообщение можно отправить по номеру, указанному на экране. В тексте нужно сообщить полностью ФИО, адрес, мобильный телефон для связи, поликлинику, к которой вы прикреплены, тезисно суть проблемы.