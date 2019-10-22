По вопросам ДОСААФ депутаты сформируют рабочую группу

По вопросам ДОСААФ сформируют рабочую группу. Такое решение приняли депутаты Мурманской областной Думы. Сейчас одна из старейших организаций военно-патриотического воспитания находится в удручающем состоянии.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России более 80 лет занимается патриотическим воспитанием и подготовкой молодёжи по военно-учётным специальностям. Водительское удостоверение категорий С, E и D молодые люди получают чаще всего на базе ДОСААФ. Сейчас региональная организация переживает не лучшие времена, все упирается в финансирование. Дело в том, что доходы от образовательной деятельности и от сдачи помещений в аренду настолько малы, что вырученных средств не хватает даже на оплату коммунальных услуг. Решить вопрос с накопившимися проблемами руководство самостоятельно уже не в силах.

«Мы полностью на самообеспечении, мы не получаем дотаций из бюджета, поэтому мы пытаемся сейчас что-то решить для того, чтобы получить хоть какое-то субсидирование своей деятельности, - говорит Арсений Филиппов, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ. - Единственные деньги, которое мы получаем от Минобороны, за обучение курсантов. И на этом всё».

Общественная организация рассчитывает на поддержку органов власти, чтобы не только сберечь традиции, но и предложить новый, современный формат работы с молодёжью.

«Мы ищем новые пути взаимодействия с органами власти, с субъектами Федерации для каких-то мероприятий, - говорит Павел Лебедев, заместитель председателя ДОСААФ России (г.Москва). - Мы просим принять ДОСААФ в состав тех организации, которые получают на это денежные средства».

К проблеме подключились и депутаты областной Думы. Вопрос содействия обществу рассмотрели на заседании профильного комитета.

Парламентарии согласились с доводами представителей ДОСААФ и единогласно приняли решение о создании рабочей группы, заинтересованные участники которой смогут не только разработать единую программу, возрождающую ДОСААФ, но помогут наладить эффективное взаимодействие между различными ведомствами.