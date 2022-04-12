По воскресеньям в музее - в Полярном стартовали курсы «Я журналист»

Увидев в сети объявление о том, что в Полярном стартует курс по журналистике, Рома понял – это знак. Школьник мечтает стать корреспондентом. Но для начала, конечно, придётся немного поучиться.

Роман Лоскутов, обучающийся курса «Я журналист», г. Полярный: «Я пришёл на курсы журналистики, чтобы стать журналистом, в будущем брать интервью у разных людей».

Сразу в омут с головой – ребята подготовили друг для друга вопросы, ответить на них предстояло под запись. Так и познакомились с одним из главных инструментов телекорреспондента – камерой. Определился с будущей профессией и однокурсник Романа - Максим. Будущая акула пера чётко видит цель, она точно не завязана на финансовой стороне вопроса.

Максим Забияка, обучающийся курса «Я журналист», г. Полярный: «Деньги, конечно, чтобы питаться. Но это не самое главное, я считаю. Главное в жизни – это доброта в людях».

А вот девчонки пришли на занятия «Я журналист», в первую очередь, чтобы побороть свои страхи и комплексы. Это не будет лишним, даже, если в результате они не станут профессионалами в сфере журналистики, уверены девушки. Об этом и рассказали в процессе творческого интенсива – выплеснув свои эмоции от первой встречи при помощи фломастеров на бумаге.

Дарина Сергеева, обучающаяся курса «Я журналист», г. Полярный: «Конечно, это открыться, завести много знакомств, много друзей».

Яна Рома, обучающаяся курса «Я журналист», г. Полярный: «Чтобы побороть свои страхи, чтобы у меня не было боязни перед публикой, чтобы я могла спокойно общаться с людьми без тревоги внутри».

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