По всей стране проходит традиционная перепись населения, да не простая, а цифровая

Впервые северяне получили возможность пройти эту процедуру самостоятельно на портале «Госуслуги». Вместо бумажных анкет разработали современные – электронные. А насколько удобен этот формат, решают сами участники, например, жители Заполярья уже активно включились в процесс.

Всероссийская перепись населения 2021 года – 12-я в истории страны и первая цифровая. Пройти её можно несколькими способами. Два из них традиционные. Например, дождаться, когда домой придёт переписчик или же самому направиться на стационарный участок. Третий способ более удобный и современный - участникам необходимо лишь заполнить анкету на сайте госуслуг.

Максим Вотинов, начальник отдела информационных ресурсов и

технологий Мурманскстата: «Удобство в том, что мы можем не дожидаться переписчика и заполнить свою информацию, пройти перепись населения, в принципе, где мы хотим. Достаточно взять мобильный телефон, ноутбук, подключить интернет, зайти на портал госуслуг и заполнить самостоятельно сведения. Вот в этом и заключается основное удобство».

Заполнение электронного переписного листа не займёт у вас много времени - примерно 10-15 минут. И даже, если вы начали проходить анкету, а потом отвлеклись или устройство неожиданно выключилось, то не волнуйтесь, всё сохранится в черновике.

Вероника Каминская, заместитель начальника отдела сводных статистических работ Мурманскстата: «Удобство заключается в том, что в любое время, в любом месте: на работе, дома, даже на автобусной остановке. Лишь бы был интернет, потом ведь можно прерваться, заполняя переписной лист – ребёнка покачать, кашу помешать, черновик сохранится и можно будет вернуться к его заполнению. В целом, заполнение переписного листа не занимает более 10 минут».

Напоминаем, что цифровая перепись закончится быстрее, чем обычная – ответить на вопросы онлайн можно до 8 ноября.