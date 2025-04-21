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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.04.25 19:30

По всей стране прошёл региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Карьерные площадки работали и в Мурманской области.

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в этом году проходит в Мурманской области уже в третий раз. Событие объединяет в одном месте работодателей, образовательные учреждения и соискателей. Здесь каждый может лично познакомиться с тем, что предлагают компании и пройти собеседование.

Юлия Рябинова, директор Центра занятости населения Мурманской области: «Сегодня мы ждём и молодежь».

Самые востребованные на рынке труда Мурманской области на данный момент это, конечно, рабочие специальности. К слову, мурманская молодёжь следит за тенденциями и всё чаще выбирает для себя профессии инженера, строителя или сварщика.

Дмитрий Котлубей, студент Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота: «Хочу познакомиться с работодателями по метрологии … И может быть, даже устроиться».

Ситуации на рынке труда всё чаще складывается так, что не кандидаты на должность соперничают за рабочее место, а работодатели выстраиваются в очередь, чтобы заполучить сотрудников, компании стараются заинтересовать специалистов не только стандартным социальным пакетом, но и привлекательной корпоративной культурой.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Нужно ещё создать что-то, что заинтересовало бы человека … помимо заработной платы и декретных».

Центр занятости Мурманской области продолжают реализацию интересных и востребованных проектов, которые помогают трудоустройству граждан. Участниками одного из них могут стать дети начиная с 14-летнего возраста.

Светлана Виденеева, региональный координатор партийного партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией»: «У нас с подросткового возраста прививается интерес к труду … Есть возможность и для людей старшего поколения – временная занятость».

За последние годы служба занятости существенно изменилась. Обновленные кадровые центры теперь работают в режиме не просто поиска работы, а подбора идеальной вакансии для человека, на которой он проработает годы.

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Последние комментарии

VtcnysQ51
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